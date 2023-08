Bylo to na hlavu. Bál jsem se, že se nerozdýchám, přiznal olomoucký Pokorný

Byl si však dobře vědom, že první poločas byl ze strany jeho týmu špatný. „Vůbec nic jsme si nevytvořili. Herně jsme nebyli silní na míči, hodně jsme jich ztráceli. Liberec chodil často do brejků, ale naštěstí ani on si žádnou tutovku nevypracoval,“ věděl.

Po přestávce ale podle něj přišla radikální změna. „Něco jsme si řekli, náš pohyb byl výrazně lepší a výsledkem byla penalta, kterou bezpečně proměnil Lukáš Juliš a to nás uklidnilo. Soupeř to musel otevřít, my pak vedení potvrdili ze standardky a v klidu to dohráli,“ konstatoval rodák ze Znojma, jenž se parádně trefil po rohu Martina Pospíšila. „Byl to nacvičený signál. Všechno sedlo, jak mělo,“ prohlásil.

V sobotu ale ještě nevěděl, zda kvůli v Plzni nataženému stehennímu svalu vůbec bude moci nastoupit. „Tento týden byl pro mě náročný. Hlavně na hlavu. Prakticky nic jsem pohybově nedělal. Dával jsem tomu klid. V pátek jsem zkoušel nějaké změny směru, zda to bude držet a včera jsem poprvé trénoval s týmem. Dalo se to, zkusil jsem hrát, a dopadlo to dobře,“ pochvaloval si. Obavy z případného obnovení zranění neměl. „Spíše jsem měl strach z toho, zda se vůbec rozdýchám. V tom byl menší strašák, protože venku bylo dusno. Včerejší trénink mě ale probral a tak to docela šlo,“ prozradil.

Přiznal také, že už se těší, až odloží masku. „Nos už je srovnaný, maska je však trochu problém. Stoprocentně v ní nevidíte. Dá se na to sice zvyknout, ale… Ještě v ní nastoupím příště v Hradci Králové, pak na pár trénincích v prvním týdnu reprezentační pauzy, aby se náhodou něco nestalo, a potom ji odložím,“ těšil se.

Trenérovi Sigmy Václavu Jílkovi se s uzdravením Pokorného ulevilo. „Extrémně. Ve čtvrtek jsme měli ze stoperů jen Víta Beneše. Pokorný se léčil, a lékaři říkali, že nebude na sobotu připravený. Vraštil byl v trestu a Franta Matys marodil s virózou. Měli jsme nějaké varianty, ale mám-li být upřímný, tak to nevypadalo dobře. Nakonec hrál a nejen, že byl skvělý vzadu, ale ještě přidal gól. Zkrátka příběh se šťastným koncem,“ liboval si kouč.

Spokojen je i s tím, že Sigma je doma stoprocentní a v tabulce třetí. „Na tabulku jsme se ještě nedívali, ale uděláme to, chvíli si to i užijeme a pak rychle z hrušky dolů. Ve středu nás čeká pohár v Třinci a nebude to tam snadné. Umístění je to však krásné, a mám pocit, snad si nic nenalhávám, že i diváci se chytají. Zápas od zápasu se kotel o pár lidí rozrůstá a byl bych rád, kdyby to pokračovalo. Diváci jsou cítit. Pomáhají nám. Přál bych si, aby na takové duely jich chodilo pět, šest tisíc lidí. Kluci jim ve druhé půli ukázali, že důvěra není slepá,“ zdůraznil.