GLOSA: Co na srdci, to na jazyku. Více Kováčů by fotbalu prospělo

Čímž ani náhodou nechci naznačovat, že někteří z jeho odměřenějších kolegů by fotbal snad neměli rádi. Kováčova přítomnost mezi prvoligovými trenéry je ale každopádně příjemným okysličením prostředí. Přiznám se, že jestli se u nějakého kouče po utkání těším, co z něj lidově řečeno vypadne, tak právě u něj.

„Zaskočilo mě, že jsem z týmu necítil sílu. Hráči, které jsme přivedli, prostě nejsou dravci, chybí nám leadership,“ šel Kováč s kůží na trh. A trefně zkritizoval i (ne)důraz pardubických fotbalistů při zahrávání útočných standardních situací. „Chybí mi tam drajv, chuť rozbít si držku a dostat se za každou cenu do zakončení,“ je přeci další z citací, která by do škatulky frází zapadla jen těžko. Přitom kdyby chtěl, mohl jen žehrat na promarněné šance a pak se v poklidu pakovat do kabiny…