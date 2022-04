Býval plzeňskou oporou, teď ji možná obral o titul. Uhrát bod byl můj cíl, řekl Hubník

Jaké to bylo, hrát proti Plzni?

Vždycky, když přijede k nám, je to taková nostalgie. Jde o zápas, na který se člověk moc těší, chce ho zvládnout, být nejlepší a dokázat, že tam hrál právem. Protože jsem dlouho nehrál, po třech měsících jsem poprvé nastoupil až v minulém kole na Slovácku, nebylo to pro mě ideální. Jsem proto rád, že jsem to zvládl.

Jak se vám hrálo proti dvěma věžím v útoku soupeře?

Věděli jsme, že tam bude minimálně jeden. Před zápasem jsme pak zjistili, že tam budou Beauguel i Chorý. Mysleli jsme si s ohledem na těžký terén, že to budou více nakopávat. Hned první situaci, kdy jsem šel do souboje já, jsme prohráli. Poté jsme si řekli, že první do toho bude chodit defenzivní záložník, a to nám vyhovovalo víc. Zavírali jsme více prostor a zvládali to pak už velice dobře.

Vyhraných soubojů jste měl nakonec hodně. Zdálo se, že ve vzduchu dominujete?

Bylo to strašně důležité. Oni měli nepříjemné standardky i auty, protože se do šestnáctky posouvalo asi pět vysokých hráčů. Jakýkoliv propadený balón hrozil gólem. Takže jsme rádi, že jsme to tam úspěšně uskákali.

Foto: Sznapka Petr, ČTK Hráči Olomouce se radují z gólu.Foto : Sznapka Petr, ČTK

Gól jste vstřelili po jediné střele na bránu a vy jste měl na něm velký podíl. Zřejmě si ho hodně vážíte?

Samozřejmě. V posledních zápasech jsme si toho dopředu moc nevytvořili. Tentokrát rozhodla standardka, nacvičený signál. Už v prvním poločase jsem to tečoval, ale netrefil ideálně. Ve druhém už to vyšlo. Ani jsem nevěděl, kdo gól dal. Myslel jsem, že to byl Mojmír Chytil, ale vstřelil ho Tonda Růsek. Jsme rádi za bod.

Schytáte to od kamarádů z Plzně za to, že jste jim vzali dva důležité body?

Ne. Byl jsem v kabině, i u trenérů, normálně jsme se bavili. Já prostě chci vyhrát každý duel. V koutku duše samozřejmě vím, komu jsme remízou pomohli, ale jsem v Sigmě a chtěl jsem uhrát minimálně ten bod, a to byl můj, náš cíl. Hraji prostě nyní za Olomouc a už ne za Plzeň.

Foto: Sznapka Petr, ČTK Zleva Eduardo Santos z Plzně, Mojmír Chytil z Olomouce.Foto : Sznapka Petr, ČTK

Věříte Západočechům v boji o titul?

Bude záležet na posledních dvou kolech základní části. Zda Slavie nějaké body ztratí, či ne. Kdo skončí na prvním místě. Od toho se odvíjí, kdo pak bude hrát doma. Myslím, že ten, co základní část vyhraje, získá i titul.

V létě vám končí smlouva. jak vidíte svoji budoucnost?