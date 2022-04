Stojím si za tím, že roh, co předcházel gólu, byl, dušuje se olomoucký Růsek

Je to tak. Najednou to z nás spadlo. Přidali jsme a nějaké slušné akce jsme vymysleli. Vyšel nám signál z rohu, už v první půli to Hubník výborně tečoval, proběhli jsme to však, u mého gólu to ale už bylo v pořádku. Vyšlo nám prostě, co jsme cvičili celý týden.