Bývalý reprezentant Hubník ukončil kariéru

„V Plzni to byly neskutečné časy. Řadím to v kariéře nejvýš. Díky Lize mistrů a taky jsem se dostal i do reprezentace. V Hertě jsme postoupili do bundesligy, což beru taky jako takový malý titul. Tituly v Plzni jsem si ale moc užíval, asi nejvíc,“ tvrdí Hubník.