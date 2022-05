Olomoucký klenot Daněk míří do Sparty

„Zájem Sparty o Kryštofa registruji. Vím, že jednání probíhají, ale jde to mimo mě a ani nevím, v jaké jsou fázi. Vypadá to však, že opravdu odejde," řekl Právu olomoucký trenér Václav Jílek, který se v příští sezóně bude muset obejít i bez Hály, Gonzáleze a Zahradníčka, kterým skončily smlouvy a na nových se s klubem nedohodli.

„Případný Dáňův odchod bude pro mě výzvou, a to z pohledu toho, že ho budeme muset nějak nahradit. Otázkou je, zda z vlastních zdrojů, několik zajímavých mladých hráčů máme, nebo odjinud. Jednoduché to ale určitě nebude," tvrdí kouč Sigmy.

Daněk je podle něj hráčem, který individuální kvalitou, předpoklady, patří v Česku mezi absolutní špičku. „V rámci naší ligy to dokazuje. Rezervy má ve fyzické připravenosti. Tam trochu zaostává. Prostor na zlepšení má i v týmové součinnosti. Zásadní ovšem je, že miluje fotbal, žije jím, má neskutečný talent a dělá maximum, aby se posouval. A když kolem něho budou lepší fotbalisté než u nás, takoví, co ho budou zásobovat balóny do finální fáze, půjde výrazně nahoru. U nás si vše připravoval spíše sám, ve středu pole nemáme borce, co by mu výrazně pomohli," prohlásil Jílek.