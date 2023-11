Čechíno 2. Staněk je senzačně zpátky v brance, také s helmou

Velký comeback. Dokázal se zázračně uzdravit navzdory původním prognózám, které tvrdily, že by se Jindřich Staněk měl po těžkém poranění hlavy objevit na hřišti až na jaře.

Stalo se 8. října v utkání 11. kola s Jabloncem. Staněk padl pod nohy pronikajícímu Drchalovi, po srážce s ním upadl do bezvědomí. Doosan Arénu zasáhlo ticho z obav o brankáře. Jednička Viktorie byla po několikaminutovém ošetření odvezena do sanitky a následně transportována do nemocnice.