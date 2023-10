Staněk z nemocnice: Jsem v pořádku, ale nějaký čas si dám oraz

Staněk v 73. minutě za stavu 3:2 vyběhl na pas za obranu, u míče byl o malinko dřív než Drchal, který se brankáři už nestihl vyhnout a zasáhl ho v pádu nohou do krku. Staněk upadl na chvíli do bezvědomí, po dlouhém ošetření byl transportován do plzeňské nemocnice.

„Dám si krátkou pauzu, abych se dal stoprocentně do kupy a mohl do toho zase dávat maximum. Já to jinak ani neumím. Mrzí mě, že nebudu moci s nároďákem absolvovat nadcházející sraz, ale budu klukům držet palce a vy je určitě přijďte podpořit v neděli do Doosan Areny. Stejně tak určitě vyrazte za Viktorkou na MOL Cup Mariánských Lázní! Pokud mi to zdravotní stav dovolí, určitě se taky vyrazím podívat,“ říká Staněk, který potvrdil, že když jej v neděli zdravotníci odnášeli z trávníku, byl už při vědomí.