Červená pro slávistu? Nesprávně, sdělila komise

Ousou dostal za strčení do střídajícího Musy Alliho žlutou kartu, po zásahu videorozhodčího (VAR) a zhlédnutí opakovaných záběrů však sudí Klíma původní verdikt změnil a pro hostujícího obránce utkání v 57. minutě předčasně skončilo. Podle zápisu o utkání Klíma vyloučil Ousoua za zmaření zjevné brankové možnosti.

"Faulující hráč byl sice posledním obráncem a útočící hráč by postupoval sám na brankáře, ale vzhledem tomu, že útočník byl blízko brankové čáry a na brankáře by šel z nevýhodného úhlu, žlutá karta za zmaření slibně se rozvíjející akce by v tomto případě byla dostatečným trestem. Z hlediska posouzení se pro rozhodčího i VAR jedná o složitou situaci," uvedla komise rozhodčích v komuniké.