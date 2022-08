Červená? Trpišovský byl překvapený. Brněnského Ševčíka sleduje už dva roky

Jedinou komplikací se pro Pražany mohlo stát sporné vyloučení Ousoua, který po faulu na pronikajícího Alliho viděl po zásahu sudího od videa v 58. minutě místo žluté červenou kartu. „Strašně mě překvapila. Sudí Klíma pískal dobře, a takhle mu do toho VAR vstoupil. Za mě to zákrok na vyloučení nebyl. Uvidíme, co na to řekne komise," je Trpišovský zvědavý.