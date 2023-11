Chyběl gól. Za takový výkon jsme měli vyhrát, štvalo Riga z Baníku

Nepovedlo se mu to ani v závěru prvního poločasu, kdy Vindahl zlikvidoval nejprve jeho střelu a pak i ránu Buchty. „Chtěl jsem to dát na zadní tyč, ale bohužel mi to nějak šlo přes patu a neproměnil jsem to. Je to obrovská škoda,“ popisoval Rigo situaci z úvodu zápasu.

Míč do branky nedostal Rigo ani v 90. minutě, kdy už za nepříznivého stavu 0:1 střílel po rohovém kopu a hlavičce Almásiho z otočky jen mimo tři tyče. „Nějak se nám to tam zamotalo pod nohami a chtěl jsem to jen kopnout na branku, ale šlo to vedle. Odehráli jsme velmi dobrý zápas, s tím jsme určitě spokojení, ale dneska nám chyběl ten gól,“ řekl.

Baník aktuálního lídra Fortuna ligy dokázal přehrát i přestřílet. Na gól ale vyprodaný stadion (15 081 diváků) čekal marně. „Snažili jsme se na Spartou vylézt, nedat jim prostor, což se nám celý první poločas a vlastně i v tom druhém dařilo. Ale prostě tomu chyběl gól. Zasloužili jsme si za tento výkon vyhrát,“ štvalo Riga.

Baník neporazil Spartu ve čtrnáctém ligovém utkání v řadě. „Tentokrát ale k poražení byli. Až na tu situaci, kdy šel ve druhém poločase Pavelka sám na branku, si nevytvořili šanci,“ zdůrazňoval Rigo.

O třech bodech pro hosty rozhodla jedna nepohlídaná standardní situace ve 49. minutě. Birmančevič poslal od rohového praporku centr do vápna, kde balon přesně umístil nehlídaný stoper Panák. „Já osobně jsem to neviděl, protože jsem bránil Zeleného a byl jsem k tomu zády. Ale najednou tam skákal sám. Nevím, co se stalo,“ řekl Rigo.

„Individuální selhání. Nedostali jsme se do souboje, Kuchta zablokoval Lischku a najednou tam byl Panák úplně sám,“ poukázal trenér Baníku Pavel Hapal na gólový moment. Jinak byl ale s výkonem svých svěřenců spokojený. „Odehráli jsme skvělý zápas, mohli jsme mít bod, možná i tři, ale nemáme nic. Nejsme přesní v koncovce, chybí kousek, více důrazu,“ štvalo jej.