Koubek po debaklu: Byli jsme jako píchlá guma

Totální výpadek. Góly jsou si podobné. Nezachytávali jsme protiútoky Slovácka po prohraných soubojích, tam je určitě co vytýkat. Udělali jsme zásadní chyby zásadní v obranné činnosti.

Tento faktor také hrál roli. Udělali jsme tři změny v základní sestavě, bohužel nám neprospěly. Od začátku nám to herně drhlo. Soupeř nás dobře napadal, museli jsme dávat dlouhé pasy. Paradoxně jsme po nich byli nebezpeční. Ale bylo jich až moc, chyběla nám mezihra, být víc na balonu. Nedařilo se hráčům ve středu pole, tam jsme s trojicí Slovácka pomyslný minisouboj prohráli.

Jenže jsme nedali dvě šance a potom přišel příběh devíti minut. Čtvrtý gól zapadal do scénáře zmaru, působili jsme v tu chvíli jako píchlá guma, neměli jsme vzduch. Kondičně i mentálně jsme spadli do hlubin. Mrzí nás to, jde o hloupou porážku.