Cizinci v sestavě? Česká špička nemá na výběr, hájí Slavii expert

„Jsme u toho, že v rámci Slavie, Plzně, Sparty se hledají ti nejlepší v rámci republiky, ale i samozřejmě ze všech dostupných koutů Evropy. Může se to sejít tak, jako v případě Slavie," nehledá bývalý výborný prvoligový fotbalista problém v tom, že třeba v prvním duelu Konferenční ligy v Polsku měl český vicemistr v základní sestavě jen čtyři Čechy. „Při utkání jsem to fakt nevnímal, nezaujalo mě to," dodává.

Cesta, kdy elitní český klub sáhne po posilách z ciziny, je pochopitelná. A to nejen v případě Slavie, jde o celou tuzemskou špičku. „Když tvoří tým Slavia, těžko najde pětadvacet TOP českých hráčů. A k tomu si přidejte pětadvacet TOP českých fotbalistů pro Spartu a Plzeň," naznačuje Vozábal, že počet českých fotbalistů, kteří by mohli konkurovat evropské špičce či ji převyšovat, je pochopitelně omezený. „Nevyhnete se tomu, že sáhnete po hráči z ciziny. Vedení klubů neřeší, odkud hráč je, nejpodstatnější je výkonost."

Vozábal během kariéry zažil i situace, kdy to s posilami ze zahraničí úplně ideálně nefungovalo. A tak je v roli funkcionáře ostražitý. „Akceptují jen určitý počet hráčů z bývalé Jugoslávie v týmu. Tam je nějaká hrana, protože jak se jich sejde v kabině moc, tak je to problém," naznačuje. „Neříkám, že mám pravdu, ale je to moje zkušenost. Vzniká určitá klika a nebylo to ono," vzpomíná.