CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Fanoušci, nekřičte na hráče ani na trenéry! Zajímejte se o ty, kteří fotbalu velí

První krok, do kterého byste měli napnout veškeré síly, je věrohodnost produktu. Následně do inovací, do odbornosti. Jako to děláte ve svých firmách. Jak fungují, za to jste na prvním místě zodpovědní právě vy, majitelé. Když nefunguje stavební firma, svede se všechno na jeřábníka, betonáře nebo na podavače malty? Nikoli.