RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Trumfy Slavie v boji o titul? Sor, Plavšič a Krmenčík! Ale pozor na Plzeň

Slavia má určitě možnosti, jak ho nahradit. V kádru je třeba Provod. Mluvilo se o tom, že se odejde po zranění rozehrát do Baníku, ale já si myslím, že pouštět takového plejera by byla blbost. Rychle se do toho dostane a vrátí se do základní sestavy. Trenéru Trpišovskému naskočí do hry i dlouhodobí marodi Hovorka a Kúdela, připravený je Ševčík. Směrem k základní sestavě jsou to ale směrem k jaru pro mě kosmetické změny.