CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Reakce FAČR? Pociťoval jsem stud, že českému fotbalu velí takový lídr-nelídr!

Následně jsem nahlédl do prestižního německého Kickeru, který se v anketě čtenářů ptal, jestli by měli být ruští sportovci, kluby nebo týmy vyloučeny ze všech světových soutěží. Dvaadevadesát procent respondentů odpovědělo ano. Jsem mile překvapený ohromnou soudržností českých lidí, postojem české vlády i šéfa Národní sportovní agentury Filipa Neussera. Jsem z toho až dojatý. No, a do toho přišla reakce-nereakce Fotbalové asociace České republiky...