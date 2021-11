CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Rozhodovat o důvěře Šilhavému? Jako v Kocourkově. Jardo, neřeš to!

„Nelíbí se mi situace kolem trenéra české reprezentace Jardy Šilhavého a jeho realizačního týmu. Nový šéf FAČR Petr Fousek prohlásil, že výkonný výbor bude s trenéry hodnotit právě skončenou kvalifikaci. Proboha, kam chceme patřit? Do toho, kde jsme byli, tedy do českého fotbalového Kocourkova? Nebo tam, co prohlašovala před valnou hromadou F-evoluce a Petr Fousek?