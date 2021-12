CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Slavia mě nebaví. Když je zápas vyrovnaný, rozhodčí jí pomůže nebo rovnou soupeře zařízne!

„Po víkendu se řeší například gól Slavie v Olomouci. Půlka národa bude říkat, že ruka Masopusta byla, půlka, že nebyla. Ještě kontroverznější ruku jsem viděl v zápase Dortmund - Bayern. Vždycky budou ve fotbale kontroverzní věcí. Podstata věci je však jinde než v ruce Masopusta.

Začnu s vysvětlením obšírněji. Ptají se mě známí, přátelé, proč píšu hodně o Spartě a málo o Slavii. Odpovídám jim: Slavie mě nebaví. Proč? Protože když hraje dobře, v české lize vyhraje o tři, o čtyři, o pět gólů. Ale když je zápas vyrovnaný, tak buď ji pomůže rozhodčí (v tom lepším případě), anebo rovnou soupeře zařízne. Dívat se na tohle nechci.

Jen namátkou utkání Mladá Boleslav - Slavia, neuznaný gól domácího Skaláka, nevyloučení slávisty Hromady. Zápas Slavia - Olomouc, nevyloučení Hromady. Duel Olomouc - Slavia, neodpískaná ruka před gólem. Utkání Slavia-Slovácko: neodpískaná penalta ve prospěch hostů. A tak dále. Jde o čtyři utkání. Jelikož je sedmnácté kolo, každé čtvrté ji vycházejí sudí vstříc. Děje se to v letošní sezoně, bylo to v uplynulém ročníku, předloni. Z vlastní zkušenosti vím, že už i spousta slávistů, těch pravých, kovaných, cítí pachuť. Na co se mám tedy koukat?

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Jan Kuchta ze Slavie (vlevo) se raduje se spoluhráči z gólu proti Teplicím.Foto : Roman Vondrouš, ČTK

Slávisti můžou pochopitelně říct: Csapláre, jdi do háje, tak se na naše zápasy nekoukej. S tím problém nemám. Ale problém je přece jinde. Na zápasy Slavie se dívají sponzoři, televizní diváci, potenciální mecenáši. Proč by do toho měli dávat peníze? Proto mě baví víc Sparta, protože tam tyto falešné tóny cítím v daleko menší míře.

Když skončil před rokem Roman Berbr, prohlásil jsem, že pokud si lidi myslí, že od této chvíle bude všechno růžové, tak jsou vedle. Jak to po roce vypadá? To by se totiž v českém fotbale muselo opravdu něco stát. Zásadního. Jenže ono se nestalo vůbec nic. S Csaplárem nikdy nepřichází do klubu změna populistická, kosmetická, kamarádská. Ale změna zásadní, fotbalová, hluboká. Ta se zatím v českém fotbale neudála.

Nejhorší na tom je, že ze slávistů tohle všechno vůbec nedělá lepší hráče. Najednou přijde Slavia na evropskou scénu, chce patřit do Ligy mistrů, do Evropské ligy. Ale jestliže tam chce patřit, musí se podle norem těchto soutěží chovat. Ve všech směrech. Narazí na Ferencváros, najednou se věci z české ligy nedějí. S Legií Varšava dostane ve třetí minutě červenou kartu. V loňském předkole Ligy mistrů s dánským Midtjyllandem dostala gól na dva jedna z penalty v 84. minutě. Od tohoto okamžiku si nebyli slávisté schopni přihrát balon, protože běhali za rozhodčím, nadávali mu. Byli z toho hotoví.

Aby bylo jasno, slávistům přeju, aby v Konferenční lize šli dál! Ale dám jim jeden vzkaz: Až budete hrát ve čtvrtek s Unionem Berlín, nedivte se, že se bude pískat podle pravidel Konferenční ligy a ne podle pravidel FAČR ligy."