RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Mlčení rozhodčích po utkání mě štve. Sporné góly bych uznal všechny, nebo žádný

První sporná chvíle přišla v utkání Slavie v Olomouci. Sigma v první půli držela s favoritem krok, herně i takticky. Po přestávce bylo jasné, že Slavia začne utahovat šrouby. Má zkušenosti z evropských pohárů, je v tomhle směru ošlehaná a umí zápasy zvládat. Je pravda, že pohrdla penaltou, kterou nedal Stanciu a musím přiznat, že jsem nečekal, že ho to tak sebere, jelikož on snad pak ani nepřihrál na dva metry...

Pak přišla diskutovaná ruka. Na té situaci mi vadí, jak se vše řešilo dlouho. Co se týče toho, kam míč Masopusta zasáhl, myslím, že to bylo hodně hraniční a sudí si tady asi mohl vybrat. I záběry v televizi nebyly úplně průkazné. Zjevné pochybení bych tady neviděl. Samozřejmě ale vše vyznívá divně, když si to spojíte se zápasy na Bohemce a na Slovácku. Jen sám Hronek a Kohút vědí, zda tam dotek rukou byl, na záběrech jsem to neviděl a znovu opakuji, že ty góly za mě měly platit.

Chtěl bych, aby rozhodčí posuzovali situace stejně. A pokud je sporná situace, tak by měli přijít před televizní kamery bez výjimky a objasnit, jak danou věci viděli. Stačí říct svůj názor a pokud by nakonec komise rozhodla jinak, že šlo o chybu? Nikdo není bezchybný. Posuzovat ty situace není jednoduché, ale je třeba to prostě férově říct, jak rozhodčí situaci viděl. A pokud chyboval? Jednou chybu udělá brankář Bolek, jindy obránce Panák, nebo zahodí šanci útočník. Takže chybovat může i rozhodčí. To, že nejde před kamery vše vysvětlit, je pro mě daleko horší a vnímají to i fanoušci.

Na Bohemce se nakonec zlobili domácí i Jablonec. Ten pro změnu kvůli červené kartě pro Pilaře. Hráč je zodpovědný za to, co udělá a tady nějaký kontakt rukou s protihráčem byl, ale souhlasím s trenérem Jablonce Radou, že pokud se bude pískat každý dotek tak se z fotbalu za chvíli stane bezkontaktní sport. Ale nechci ohýbat pravidla. Jablonec vše prožíval emotivně, na výhru v ligovém utkání čekal dlouho a hodně mu na tom výsledku záleželo.

Když se vrátím k zápasu Sparty, měla utkání rozhodnout dříve. Opět se potvrdilo, jak moc cenný je pro Letenské žolík Pulkrab. Dal čtvrtý gól, opět pomohl Spartě k výhře. Je to od trenéra Vrby taktický tah, když ho posílá na hřiště proti unavenějšímu soupeři a Pulkrab chodí do soubojů, rve se o každý míč a svoji roli bere s pokorou. Slyšel jsem hlasy, že mu tahle pozice náhradníka nebude stačit, na to jsem zvědavý. On góly dávat umí, myslím, že jeho čas přichází. Na druhou stranu Hložek s Karabcem rozjíždějí ty zápasy, odvádějí nějakou práci a on pak nastupuje proti unaveným soupeřům, je tam zdravá rivalita a konkurence.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Matěj Pulkrab ze Sparty Praha v akci.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

A že dostal od chybujícího brankáře Bolka dárek? Byla to odměna, že za tím míčem šel. Dostal dárek, tak ho prostě rozbalil. Moc podobných chyb, jakou udělal Bolek, se nevidí. Asi to odpovídá frustraci, jaká v Karviné, která je v lize bez vítězství, vládne. Chtěl okamžitě vyčinit spoluhráčům, teď zase musí počítat s tím, že mu k tomu řeknou své i oni.

Podruhé za sebou prohrálo Slovácko. Tentokrát odehrálo slušný zápas, jen nebylo efektivní. Překvapilo mě také, kolik gólů padalo na začátku utkání. Baník trestal v úvodu České Budějovice. Katastrofální byla defenziva Mladé Boleslavi v duelu s Pardubicemi. S tím, co tam hráči předváděli, bych měl problém i u nás v pražském přeboru. Nic takového ani v béčku Motorletu nechci vidět a chápu, jak se musel cítit trenér Jarolím. Výhry se dočkaly i Teplice a Liberec potvrdil, že je na cestě vzhůru a pod trenérem Kozlem se tým zvedá.

Samozřejmě mě opět mrzí, že na fotbal může jen tisíc diváků, myslím, že by zápasy byly o mnoho zajímavější a to nejen pro diváky, ale i pro hráče. Hrát v ponuré atmosféře nebude mít nikdy kouzlo ligového zápasu, což je obrovská škoda, jelikož právě diváci vytváří hráčům adrenalin a motivaci. Snad už se zase vše vrátí brzy k normálu.