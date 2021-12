Čtyřmi góly pomohl k demolici Slavie: Ale všichni vědí, že velký kanonýr ze mě nebude

"Já jsem zahájil zimní přípravu už dva dny dozadu krásnými běhy," řekl s úsměvem novinářům Matějovský. "Takže jsem rád, že to dnes mohlo být i trochu s balonem. Samozřejmě člověk se musí nějak udržovat, aby těm mladíkům stačil. Takže tohle mi k tomu trošku pomohlo a zvedlo náladu," dodal bývalý český reprezentant.

Vedle něj nastoupil v derby internacionálů ze stále aktivních ligových hráčů ještě rovněž čtyřicetiletý jablonecký záložník Tomáš Hübschman. Matějovský pobavil v Edenu pohlednými góly i nahrávkami bývalému útočníkovi Davidu Lafatovi, který skóroval dokonce pětkrát.

"S Lafim se vždy hrálo skvěle. Ví se o mně, že moc gólů nedávám. Kluci mi dnes říkali, ať více střílím. Dnes to tam napadalo, ale všichni vědí, že žádný velký kanonýr ze mě nebude," prohlásil s úsměvem Matějovský.

Na začátku příštího týdne mu skončí volno a s Mladou Boleslaví začne zimní přípravu. "Fotbal miluju, ta vášeň a láska k tomu nevyprchá. Ale tahle dřina tak veselá není. Nicméně všichni víme, že to k tomu patří. Když chce člověk ještě bojovat, musí to podstupovat. Za ta léta vím, co mě čeká. Vím, že to se na určitě netěším, ale půjdu do toho, abych to odpracoval a byl nachystaný co nejlíp. Potom už je na trenérech, jakým stylem mě případně využijí nebo nevyužijí," uvedl Matějovský.

"Člověk prostě musí mít nějakou vůli, aby to podstoupil. Je pravda, že když jsem začínal, dovolená vypadala jinak než dnes. Když to jde, tak se hýbu, těch volných dnů moc není. Takže v podstatě z toho člověk úplně nevypadne. O to snazší je potom do toho naskočit, i když s přibývajícími roky je to složitější," doplnil Matějovský.

Je rád, že jarní část odstartuje už o prvním únorovém víkendu. "To je takové jediné menší pozitivum, že té největší dřiny by nemuselo být tolik jako v minulých letech," poznamenal bývalý hráč Sparty, Jablonce a anglického Readingu.