Stanciu u zpovědi: Můj odchod ze Sparty? Lidé moc nevědí, co se stalo

Hrajete ve Slavii, ale začít musíme u Sparty. Jaká to byla zkušenost v rudém dresu?

Velmi dobrá. Cítil jsem se tam milovaný. Niță, Vătăjelu nebo Chipciu to mohou potvrdit. Měl jsem smlouvu v Anderlechtu, ale rozhodl jsem se jít do Sparty. Bylo mi tehdy čtyřiadvacet a chtěl jsem více hrát. Ve Spartě se mi tohle splnilo. V klubu jsem se cítil jako doma. Jenže přišla nabídka ze Saúdské Arábie, kterou klub přijal, a bylo.

Litujete odchodu do Al Ahli?

Ne! Vůbec. Rozhodl jsem se odejít! O tom, co se tehdy mezi mnou a Spartou stalo, lidé moc nevědí. Bylo mi vytýkáno, že jdu v pětadvaceti letech jinam kvůli penězům. Kdybych šel pro peníze, nevrátím se po pouhých třech měsících.

Co se tedy stalo?

Nechtěl jsem opustit Spartu, ale mezi mnou a vedením byly určité věci, které mě donutily zvolit tuto možnost a odejít. V tu chvíli je to bylo nejlepší řešení. Věděl jsem, že když půjdu do Arábie, vyberu si jeden z největších tamních týmů. I když jsem tam byl, věděl jsem, že se brzy vrátím do Evropy.