Další akvizice z Norska v Edenu. Slavia vítá univerzálního záložníka

V červnu se jeho přestup intenzivně řešil, oficiální razítko přišlo teď. Odds BK ho držel do poslední možné chvíle, Wallem za něj ještě o víkendu hrál. Celkově v probíhající sezoně (v Norsku se hraje systémem od jara do podzimu) nastoupil do dvanácti ligových zápasů, v nichž zaznamenal jeden gól, dvě asistence a taky šest žlutých karet. Podle dřívějších informací norských médií by měl jeho transfer Slavii vyjít v přepočtu zhruba na čtyřicet milionů českých korun.

Wallem se připojuje do přípravy Trpišovského souboru rozehraný, sezona v Norsku jela, on patřil k důležitým postavám Odds BK. Sám očekává, že by mu to mohlo v adaptaci pomoct. „Nebojím se, že by mi chyběl odpočinek. To určitě ne. Do Slavie přicházím v přípravě, v Norsku jsem pravidelně hrál od začátku dubna. Od začátku sezony jsem odehrál hodně zápasů. Myslím, že to pro mě může být jen výhoda, jsem dobře fyzicky připraven. A chci to ukázat," pravil rázně.