Pětice útočníků bojuje ve Slavii o místo. Zaskvěl se Van Buren, nováčci se rozkoukávají

Na čerstvé akvizici z ostravského Baníku se projevovalo, že se s týmem seznamuje. Bylo zřejmé, že si se spoluhráči zatím úplně nerozumí. Dal si nešťastný vlastní gól, za zboření soupeře dostal žlutou kartu, na druhou stranu naznačil potenciál v soubojích. „Je to pro nás nový typ hráče. Musíme vyzkoušet, jak on bude hrát, jak to všechno bude. Ale na tréninku je vidět, že takového hráče nemáme," prohodil Van Buren k dobře stavěnému Nigerijci.