Další Didibův zkrat. Strašná blbost, budeme ho řešit, nebral si po prohře s Brnem servítky zlínský kouč

Čtyřiadvacetiletý Kamerunec, který se nechal v závěru utkání 4. kola s Jabloncem za kopnutí do ležícího Kratochvíla zbytečně vyloučit, se vrátil v sobotu na hřiště po vypršení trestu, tentokrát nesmyslně tvrdě narazil ve svém velkém vápně do záložníka Zbrojovky Součka. A to v momentě, kdy měl brankář Ševců Rakovan míč pod kontrolou. Brněnský Řezníček penaltu bezpečně proměnil.