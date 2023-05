Další pomoc Spartě? Nevím, jestli se sudí bojí písknou něco proti ní, prohlásil olomoucký Pospíšil

„Pomohlo nám to. Ruka to ale nebyla. Sudí to tak vyhodnotil. Nemá cenu to dál řešit," tvrdil po zápase zadák Pražanů Jaroslav Zelený.

Podobně se vyjadřoval i kouč Sparty Brian Priske, který spornou situaci viděl ze hřiště a poté z technického záznamu pořízenému jeho realizačním týmem. Ten, jak přiznal mluvčí klubu Ondřej Kasík, však není příliš průkazný. „Z toho, co jsem si na něm prohlédl, mám pocit, že ruka byla blíže k noze, než že by byla nějak daleko od těla. To je ale to, co jsme slyšeli od rozhodčího. Proto k tomu další komentář nemám," prohlásil Priske.

Zcela jinak to vnímali Hanáci. „Takové rozhodnutí mrzí. Zvláště v dnešní době, kdy máme VAR a můžeme se na vše podívat. Všichni jsme viděli, že to ruka byla. Nechápu to. Nevím, zda tam viděli něco jiného... Nechci plakat a vymlouvat se na rozhodčí. Šlo o moment, který nás mohl zvednout. Jestli se bojí proti Spartě to písknout, nevím...," kroutil hlavou olomoucký záložník Martin Pospíšil, který se do Sigmy na začátku jara vrátil po devíti letech.

„Jsem z toho zklamán. Někteří lidé mě od návratu do Česka odrazovali právě kvůli těmto věcem a dnes jsem to na vlastní kůži poznal. Bohužel, my hráči s tím nic nenaděláme. Musíme se soustředit na hru. Toto, ať si vyhodnotí někdo jiný," pokračoval zkušený borec.

Sporných momentů vyhodnocených proti Sigmě bylo podle něj více. Jeden přišel ve 46. minutě a doslova tloukl do očí. Pospíšila po dlouhém sólu před vápnem Sparty sestřelil Kairinem, ale Všetečka to přešel. A středopolař Olomouce nechápal. „Jasný faul. I hráči Sparty mi to potvrdili. Nevím, o čem se máme bavit. Já nejsem z těch, co zbytečně padají. Dostal jsem se před něj, bylo to jasné, i on si toho byl vědom. Jen sudí ne. Říkal, že to bylo tělo na tělo. Chybují všichni, oni, my, ale dnes toho bylo víc než je zdrávo," vyprávěl Pospíšil.

Jasno měl i olomoucký trenér Václav Jílek. „Mám v tom guláš. Nevím, co je ruka a co ne. Záměrně jsem to nechtěl hodnotit hned po zápase. Přišla k nám informace, že to Kairinenovi šlo přes hruď do ruky. To je nesmysl! Už jsem to viděl na videu. Šlo o stoprocentní penaltu. Ruka nebyla v přirozené poloze, byla daleko od těla a trefená," byl přesvědčen kouč Sigmy.

Na druhé straně uznal, že jednu hrubku udělal rozhodčí i ve prospěch jeho týmu, když za faul Denise Kramáře na Kryštofa Daňka ukázal mladému útočníkovi jen žlutou kartu. „Nechci střílet do vlastních řad, ale Denis měl být vyloučen. Byl to poměrně ostrý zákrok. Nechtěl bych takové vidět na mé hráče, určitě bych řval," řekl Jílek.