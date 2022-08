Daníček stál ve správnou chvíli na správném místě. Měli jsme přidat další góly, tvrdí střelec

Všechny síly je připravený odevzdat na hřišti i ve čtvrtek, kdy se Slovácko pokusí v domácí odvetě 3. předkola Evropské ligy takřka o nemožné. Proti věhlasnému Fenerbahce Istanbul musí dohánět tříbrankové manko z úvodního duelu v Turecku. „Pro nás i fanoušky to bude velký svátek, vždyť do Hradiště dorazí velký klub. Jsme odhodláni porvat se s ním o co nejlepší výsledek a cestu za postupem Fenerbahce co nejvíc ztížit," předsevzal si Daníček.