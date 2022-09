Defenziva Slavie v problémech! Kapitána nenahradí, varuje před šlágrem v Plzni expert

Slavia si může pomoci lepší organizací hry. Jenže právě v tom Holeš vynikal, když dohlédl na to, aby bek nepodlehl útočným choutkám. Když totiž vyrazil do ofenzivy a přišla ztráta míče, často dostal soupeř prostor pro přečíslení. A třeba Balkani dvakrát dokázalo gólově trestat. „To asi slávisté nečekali," myslí si Mareš a čeká, že příště budou Pražané hrát z více zajíštěné obrany.

I při hodně širokém kádru, který má Jindřich Trpišovský v Edenu k dispozici, prý nedokáže absenci Holeše plnohodnotně nahradit. „To by museli mít druhého Holeše, ale takového hráče nemají. Dřív byl takový Tomáš Souček, ale takového najdete možná jednou za pět let," uvádí Mareš. Čeká, že by šanci mohl dostat v záloze Provod. „Jenže ten spíš hraje nahoře. V defenzivě je třeba aby opravdu hráč viděl situace a dokázal zakročit na místech, kde je třeba. Takového tam nemají," varuje Slavii.

Možná by mohl zabrat recept v podobě nastavení hráčů. Slavia si pod vědomím větší kvality troufá útočit možná více, než by se někdy slušelo. „Chtějí soupeře válcovat, hrát atraktivní fotbal a krajní beci pod vědomím toho hrají moc vysoko. Když pak přijde ztráta míče, zůstávají tam jen stopeři, případně defenzivní záložník. Na nich to ostatní nechávají a když to soupeř dokáže potrestat, je tu problém," soudí expert.