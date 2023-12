Dej si vlastňáka, skandoval Ďolíček. Bohemku mám rád, s úsměvem opáčil gólman soupeře

Duel pro něj měl punc speciálnosti, Bačkovský tak dělal vše pro to, aby si danou skutečností zbytečně nepřidělával starosti. „Nechtěl jsem si to moc připouštět, ani se nijak předvádět. Snažil jsem se nebýt přemotivovaný a jen odchytat co nejlepší zápas,“ nastínil své myšlenkové pochody.

Plán se mu povedlo splnit na jedničku. Díky skvěle fungující defenzivě Slovanu neměl dlouho moc do čeho píchnout. Poté, co byl po druhé žluté kartě vyloučen jeho parťák Ahmad Ghali, ale začali Bohemians utahovat šrouby. Vše vyústilo v závěrečný tlak, během něhož Bačkovský pomohl k bodu dvěma exkluzivními zákroky. Nejprve si poradil se zakončením Davida Puškáče z bezprostřední blízkosti, o chvíli později efektní robinzonádou vytáhl i nebezpečný obstřel Adama Jánoše.

„Puškáčova střela byla asi těžší. Minimálně co se týče rozhodování, jakým zákrokem do toho půjdu. U Jánoše to bylo nepříjemné v tom, že přede mnou bylo hodně hráčů. Moc jsem toho neviděl. Ale jak se natáčel, tak jsem tušil, že to půjde na zadní. O něco obtížnější zákrok byl tedy asi ten první,“ přemítal Bačkovský.

Z Ďolíčku si odvážíme bod a prodlužujeme tak sérii bez porážky na sedm ligových zápasů. #BOHLIB

📝 | Report z utkání na webu #FCSL: https://t.co/QmmEhcANb1 pic.twitter.com/HXhKrvuGGA — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) December 13, 2023

Tomu, mimochodem, příznivci Bohemians připravili poměrně vtipné přivítání. Před začátkem obou poločasů totiž klokaní kotel spustil pokřik „Hugo, dej si vlastňáka“ do rytmu melodie, podobné písni Go West od britské hudební skupiny Pet Shop Boys. „Zaznamenal jsem to, přišlo mi to úsměvné,“ culila se novopečená brankářská jednička Liberce.

Ano, čtete správně. Bačkovský se v probíhajícím ročníku posunul v gólmanské hierarchii Slovanu na první místo, Olivier Vliegen mu pouze kryje záda. „Jsem za to strašně vděčný. Snažím se makat pořád stejně, abych byl schopný výkony opakovat. Čekal jsem na to dlouho, u gólmanů je to vždy těžké,“ uvědomuje si.