Demolici Pardubic řídilo duo boleslavských veteránů. Škoda na hattrick nedosáhl, ocenil ale skvělé rohy svého kapitána

Kouč Boleslavi pochopitelně kvitoval hlavně fantastický vstup do utkání, během něhož jeho svěřenci prakticky rozhodli o tom, jak se bude celý zápas vyvíjet. „První půli jsme začali skvěle, ukázali naší sílu ve standardkách a šli brzy do dvoubrankového vedení. Dokázali jsme přidat i třetí gól, po pauze ale Pardubice změnily hru a začaly hrát jednodušeji. Nám se ovšem podařilo si průběh utkání pohlídat. Po špatném startu do sezony je to pro nás obzvlášť cenné vítězství," pravil po konečném hvizdu 55letý stratég.