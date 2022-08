Klokani obrali Spartu o body! Plzeň vystřelila výhru v nastavení, Baník remizoval

Plzeň v Českých Budějovicích vyhrála 1:0, bylo to pro ni ale pořádné trápení. Utkání v Jižních Čechách v prvním poločase moc fotbalovosti neukázalo. První velkou šanci neproměnil v 55. minutě českobudějovický Martin Sladký, který hlavičkoval pouze do tyče. V 79. minutě se prosadil Tomáš Chorý a rozjásal fanoušky Viktorie. Radost ale vystřídalo zklamání. VAR odhalil, že plzeňský útočník dostal míč do sítě rukou a trefa tedy neplatila. O vítězství rozhodl v 94. minutě Mosquera.