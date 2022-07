Divíšek chce Brnu pomoct zabydlet se mezi elitou. Na Moravě jsem šťastný, tvrdí pražský rodák

Nyní čeká Divíška nová výzva. „Je jasné, že Zbrojovka do první ligy jednoznačně patří. Vždyť má bohatou tradici a Brno je druhé největší město v republice. Sledoval jsem, jak suverénně prošla druhou ligou. Neberu to tak, že bychom teď měli hrát jen o záchranu. Jsem přesvědčený, že budeme v lize schopni trápit i silné soupeře. Chci k tomu ze všech sil přispět," má jasno.

Pochází z Prahy, avšak už přes pět let žije v Uherském Hradišti. „Po hlavním městě se mně vůbec nestýská. Na Moravě jsem šťastný. Prozatím z Hradiště do Brna denně dojíždím, ale je to dost unavující, byť cesta trvá jen něco přes hodinu. Do budoucna se tudíž hodlám do Brna přestěhovat. Čekáme jen na to, až přítelkyně dokončí v Hradišti rozdělanou práci," prozradil Divíšek, který v minulosti oblékal v elitní tuzemské soutěži i dres Příbrami. Dosud v ní odehrál rovných dvě stě utkání.