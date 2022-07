Vukadinovič cítí ve Zlíně pohodu. Peníze už tolik neřeším, tvrdí Srb, který vyhlíží české občanství

Na jaře si ofenzivní záložník či útočník připsal ve zlínském dresu v nejvyšší soutěži tři góly a tři asistence, čímž zaujal i konkurenci. „Nějaké nabídky se objevily. Ale já je vůbec neřešil. Chtěl jsem zůstat ve Zlíně, kde se cítím dobře," tvrdí Vukadinovič. Je přesvědčený, že mohl mít ještě mnohem lepší bilanci. „Dost šancí jsem ovšem pozahazoval. A taky jsem na dva týdny vypadl ze sestavy kvůli zlomenému zubu a viróze," ohlíží se několik měsíců dozadu.

Při nedávném podpisu nové smlouvy nehleděl tolik na peníze jako v minulosti. „Spíš jsem upřednostnil pohodu, kterou ve Zlíně mám. Život tady mi vyhovuje. Vím, že to v minulosti neměli se mnou trenéři mnohdy lehké. V roce 2017 jsem odtud navzdory prvenství v MOL Cupu utíkal za lepším," připomněl Vukadinovič svůj odchod do Sparty, kde se ale příliš neprosadil. Ani následná angažmá v druholigovém tureckém Bolusporu, Karviné či Teplicích nevyšla rodákovi z Bělehradu zcela podle představ. „Nyní jsem zpátky a jsem spokojený. Se zlínským koučem Jelínkem mám dobrý vztah," těší ho.

Zatímco v uplynulém prvoligovém ročníku se museli Zlíňané spokojit s účastí v nadstavbové skupině o záchranu, před příští sezonou myslí Vukadinovič výš. „Odešli nám Conde, Vraštil či Matejov, avšak jiní hráči za ně přišli. Jádro mužstva je pospolu už hodně dlouho, v týmu určitě kvalita a potenciál jsou. Aspoň prostřední skupina o sedmé až desáté místo by nám určitě slušela. Věřím, že nám to bude klapat," spřádá srbský rychlík plány do dalšího roku Zlína mezi fotbalovou elitou.

Na jaře nastupoval střídavě na postu hrotového útočníka a na krajích hřiště. „Nevybírám si. Tam, kde mě trenér postaví, se snažím podat co nejlepší výkon. Ale bylo by fajn, kdyby přišel urostlý forvard, který by podstupoval souboje, a já bych za něj zabíhal," uvítal by Vukadinovič.

Má radost, že se česká nejvyšší soutěž bude hrát od nového ročníku s jednotnými míči. „Tenhle nápad chválím. Když celý týden trénujete s jednou značkou balonu, a pak se hraje ve venkovním utkání s jinou, bývá to při prvních dotycích s míčem docela nepříjemné. Chvíli trvá, než si člověk zvykne. Výhoda pro domácí celky teď odpadne," kvituje s povděkem.