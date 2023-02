Dobrý dojem, pak únava a v Pardubicích lavička. Zafeiris poznává Slavii. Je otázka, kdy nastoupí

Před týdnem měl v Edenu před fanoušky před prvním jarním zápasem velkolepé přivítání. V doprovodu klubového šéfa Jaroslava Tvrdíka mával fanouškům na tribunách a ti se těší, co jim Christos Zafeiris předvede. Zatím dohání kondiční manko, poznává spoluhráče, herní systém i celý klub. „V Pardubicích byl na lavičce proto, aby byl s týmem, aby viděl jeho chod a přípravu. A na soupisce se uvolnilo místo," objasňoval kouč Trpišovského, proč vzal rodáka z Atén na lavičku.

Zafeiris se v nové pardubické CFIG Areně ve hře nepředstavil. Nesešla se dobrá konstelace, aby mohl poprvé vlétnout do zápasu. Výsledek byl do poslední minuty otevřený, navíc se zázračný mladík nenachází v ideálním stavu. Musí pracovat na adaptaci a kondici. Norská liga, z níž z Haugesundu přišel, startuje až v dubnu, tudíž tamní týmy jsou momentálně v úplně jiném módu.

„Než se připojil k nám, byl v tréninku týden. První dva dny u nás vypadal velice dobře, další dva dny z toho byl hodně unavený. Na tréninku jsme ho v jednom případě stahovali i ze hry. Potřebuje hrát v intenzitě a s tím má zatím problém," popsal Trpišovský.

Nemá důvod na nováčka tlačit, házet ho do zápasů nepřipraveného. Červenobílí mají ve středu zálohy, kam člen norské jednadvacítky patří, dost možností. Ondřej Lingr, Petr Ševčík, Lukáš Provod, Petr Hronek nebo Oscar si také nárokují místo v sestavě, které si bude chtít uzmout Zafeiris. „Nikdo z nich mu nedá nic zadarmo, my také ne. Musí být lepší než ti, co hrají. Musí se přes konkurenci prokousat," vyslal kouč aktuálního ligového lídra jasný vzkaz.

Nor s řeckými kořeny se ale nebojí. Působí odhodlaně, sebevědomě. „To jednoznačně. Má takové kanadské hokejové sebevědomí, zdravé sebevědomí. Má ale proč, dovednosti má," glosoval Trpišovský naturel mladého cizince.

Pověst předchází Zafeirise vynikající. Když si najdete sestřihy jeho akcí, vidíte, že má přehled, tah na bránu. Míč výborně ovládá, umí rozdat pěknou přihrávku. „Takový typ hráče v Česku moc neběhá. Je líbivý, někdo mi říkal a musím s tím souhlasit, že je trochu jako Nico Stanciu. Herním projevem, nápady, tím, jak vidí situace. Chce hrát pořád nahoru," naznačil hlavní stratég celku z Vršovic, že právě Zafeiris může dodat nadstavbu, která sešívaným po odchodu Nicolae Stanciua do Číny někdy při dobývání pevných obran soupeřů chyběla.

„Věří si. Chodil na penalty, byl u rozhodujících okamžiků. Tohle je věc, která nás zaujala úplně nejvíc na první dojem. Je to vítězný typ hráče, bere si míče v těžkých pozicích. I když se mu v zápase nedaří, pořád chce hrát. To je jeho velká přednost. Stejně jako pracovitost a velký akční rádius, ale na to potřebuje doběhat a zvládnout hrát v intenzitě. Jeho potenciál je obrovský, bude z něj skvělý hráč," velebil vedoucí slávistického trenérského štábu předpoklady Zafeirise, jenž dal v uplynulé sezoně norské ligy čtyři góly a připsal si i pět asistencí.

„Na druhou stranu má za sebou první sezonu mezi dospělými. Je mu devatenáct, pořád je to teenager stejně jako Matěj Jurásek," varoval zároveň Trpišovský, že nelze čekat, že hned začne zářit. „Musí se vše načerpat, sladit se s týmem, poznat systém, který je odlišný, než co hrál," dodal další důležitou podmínku pro nástup mladé posily. „Navíc poprvé opustil rodinný kruh, udělal další krok. Předtím s ním šla rodina v sedmi z Řecka do Norska kvůli fotbalu, jeho největším trenérem je asi jeho táta, i když je automechanik," zmínil trenér.