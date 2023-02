Kováč byl zděšený z koncovky Pardubic, Trpišovský nechápal chování Ousoua

Slavia se dostala do vedení v 19. minutě z penalty, kterou s přehledem proměnil Václav Jurečka. Kostka zahrál v pokutovém území rukou, když byl v souboji s Mickem van Burenem. Rozhodčí Jan Machálek nařídil penaltu poté, co se podíval na opakované záběry na videu. Rozhodl správně. „Nejdřív jsem si myslel, že penalta nebyla. Ale byla. Hloupá, nesmyslná," nevykrucoval se pardubický kouč Radoslav Kováč.

Domácí ale neodpadali, naopak ve druhém poločase Slavii hodně větrali. „Za druhý poločas toho nemám moc co vyčíst," mínil Kováč. „Ale naše zakončení? Z toho jsem zděšený," našel jasný nedostatek. „Limova šance byla dvěstěprocentní. To musí být gól," kroutil hlavou trenér Východočechů nad obří šancí střídajícího Brazilce, kterého v 69. minutě bravurně vychytal Kolář.

Navíc závěr hostům zkomplikoval stoper Aiham Ousou, jenž byl v 90. minutě vyloučen po druhé žluté kartě, kterou dostal za to, že vběhl předčasně po ošetření na hřiště. „Vůbec jsem netušil, že jsme schopní něco takového předvést. Už tam chtěl vběhnout, když byl za bránou. Byla to trochu bizarní situace, ale zároveň hrozná chyba od nás," divil se slávistický stratég tomu, co švédský obránce vymyslel a předvedl. „Závěr jsme proto měli ještě těžší," prohlásil. Až v šesté minutě v nastavení pojistil výhru vicemistra z brejku kapitán Peter Olayinka.

Ocenil nový pardubický stadion. „Chci k němu Pardubicím pogratulovat. Zaslouží si to. Dřív jsem sem jezdil pravidelně, ale naposledy jsem tu byl asi před dvaceti lety s Xaverovem, skončilo to 2:2 a Zdeněk Houštecký dával gól, což se moc často nestávalo," vybavil si s úsměvem velitel lavičky červenobílých a připomněl tím i hráčskou kariéru jednoho ze svých asistentů. „Každopádně je super, že jsou Pardubice v lize a mají nový stadion," dodal.

Velký den, kterého se účastnil mimo jiné i předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek, pro východočeské město skončil trpkou porážkou. „Užili jsme si to, ale jsme zklamaní. Poslouchal jsem, že nemáme co ztratit, ale to není pravda, měli jsme co ztratit. Nemáme body, ale kulisa byla dobrá. Nový stadion, bomba, pecka," poznamenal Kováč.