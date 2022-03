Dočkal ho vypnul, Houska se diví VAR. Nechápu, jindy se kontroluje každá blbost, říká

Fotogalerie Foto: Sport.cz s použitím webových stránek klubů Sestava 22. kola s dohrávkou 21. kola fotbalové Fortuna ligy podle Sport.cz.Foto : Sport.cz s použitím webových stránek klubů

„Viděl jsem to jen jednou a stačilo mi to, víc jsem nepotřeboval," přiznává druhý den po dohrávce 22. kola, která skončila smírným výsledkem 1:1. Duel výrazně ovlivnila chyba sudích v čele s Daliborem Černým a videorozhodčího Ondřeje Berky, kterou hned uznala i komise rozhodčích.

V šestnácté minutě se 28letý záložník sesul k zemi, když ho v souboji o míč trefil Dočkal ve výskoku kopačkou do hlavy. Potrestán byl jen napomenutím, byť měl podle pravidel vidět červenou kartu za surovou hru. Dočkal se hned na hřišti gesty hájil tím, že Houska byl v předklonu a hlavu měl příliš nízko.

„Balon byl v takové výšce, že jsem ho přirozeně chtěl hrát hlavou. Myslím, že ta noha byla vysoko, ještě ve výskoku s odrazem, takže si nemyslím, že bych ji měl nízko. Určitě ne," nesouhlasí s jeho verzí Houska, který musel hned na ošetření a utkání dohrál se zafačovanou hlavou.

„Popravdě, po zákroku jsem byl trochu otřesený, takže si to to úplně přesně nevybavuju, chviličku jsem byl mimo. Vím, že se mi Bořek omlouval, ale těsně po zákroku nevím, co se dělo," říká. Když začal vnímat dění kolem sebe, překvapilo ho, že vůbec nezareagoval VAR.

Co mu přímo na hřišti rozhodčí Dalibor Černý řekl? „Že je to zkontrolovaný na videu a že jde o faul na žlutou kartu. Myslím, že tohle v podstatě opakoval všem hráčům a že se ani nepotřebuje na video podívat. Je to zvláštní. Někdy práci s videem nechápu, když se nejde na video podívat v případě, kdy by to podle mě asi 99 procent rozhodčích řešilo červenou kartou. A jindy se chodí dívat na každou blbost. Nechápu to," konstatuje. I druhý den ještě cítí křivdu.

Foto: Vít Černý, ČTK Sparťan Bořek Dočkal viděl v ligové dohrávce v Jablonci žlutou kartu.Foto : Vít Černý, ČTK

„Asi každý by ji v takové situaci cítil. Je velký rozdíl, kdybychom hráli od 16. minuty proti deseti místo jedenácti. Podle mě je to velké ovlivnění zápasu a jeho průběhu. Asi každý tým by po takovém rozhodnutí cítil křivdu," myslí si.