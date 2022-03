GLOSA: Nejen Housku bolí hlava, Marciniak byl v derby výjimečným úkazem

Byť nedělní derby odřídili Poláci, dva zápasy Sparty v rozmezí čtyř dnů lze brát jako sondu do stavu rozhodcovského stavu v Čechách. Ligou mistrů protřelý Szymon Marciniak působil v Edenu jako zjevení, nedostižný vzor pro tuzemské kolegy. Talentovaný Dalibor Černý naopak chybným rozhodnutím utkání na Střelnici zásadně ovlivnil.

Duel mezi Slavií a Spartou začal tvrdou řežbou, oba soupeři se předháněli v ostrých zákrocích. Vřava, v jaké by se leckterý rozhodčí rychle ztratil. Ne tak Marciniak. Ukázal hráčům, kdo je na hřišti pánem, když emoce plály až příliš, neváhal použít i svou fyzickou sílu a odstrčit je. Vystupoval rázně, neschovával se za nekonečné studování videa.

V televizním studiu však později její šéf alespoň žlutou kartu pro Krejčího posvětil. „Vyřešil to domluvou, jsem tomu nakloněný. V těchto zápasech je třeba hranici trošku posunout. Nezkazit tak velké utkání, hned do toho vlítnout kartama, nebo dokonce červenou. Mně se to líbilo," poukázal Radek Příhoda.