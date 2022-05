Dokáže Sparta vrátit Slavii do hry? Bookmakeři i sázkaři volí výhru Plzně

Ligové finále slibuje další infarktový víkend. „Všichni budeme s napětím očekávat, jak to dopadne v Plzni. Sparta z boje o titul prakticky vypadla, jenže trio Slavia, Sparta a Plzeň si nic nedaruje, i kdyby hrálo přátelák na půlku hřiště. Navíc bude utkání zvlášť prestižní pro explzeňského trenéra Vrbu. Vrací se sice ‚domů', ale že by to mělo jakkoliv nahrávat Plzni, to spíš naopak," tvrdí Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.