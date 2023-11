Doležal stále bez gólu. Nemáme ani šance. Je to těžké, svěřil se útočník Karviné

Poločasová přestávka se kvůli debatám zda hrát, či utkání předčasně ukončit, protáhla na pětatřicet minut, a když se znovu začalo, domácí jako by byli ještě v šatně. Ze druhého poločasu neuplynula ani minuta a prohrávali po druhé brance Lukáše Juliše už 0:2.

„Čekalo se, jestli se vůbec bude hrát, a když se začalo, tak jsme hned dostali druhý gól. Na takovém terénu bylo už velmi těžké s tím něco udělat. Ten balon se ani nedá podkopnout. Poskočí to, jezdí to. Ale sami jsme si to ztížili,“ krčil rameny útočník Martin Doležal, jenž v poločase vystřídal zraněného obránce Čurmu.

Měl jste jít do hry, ale nevěděl jste, zda se vůbec bude hrát. Bylo složité se na střídání připravit?

Situaci ohledně sněhu jsem neřešil. Rozcvičoval jsem se, přišel do kabiny, převlékl se a rozhodčí řekl, že se jde hrát. Tak jsme šli.

Šlo s tím utkáním ještě něco po tom brzkém druhém gólu udělat?

Ale jo, nějaké závary tam byly. Ale bohužel to netrefíme, na sněhu to sjede, je to jiné. Bohužel to nevyšlo.

Pro urostlého hráče, jako jste vy, není asi ani pohyb na sněhu úplně snadný, že?

Složité to bylo. Ale na to, kolik tam bylo sněhu, to ještě to šlo. Ani to nijak moc neklouzalo. Terén nebyl až tak špatný, jak asi vypadal z tribuny.

Dominik Holec upozornil, že fandové hostí celý poločas bučeli na Traorého. I na vás se od nich snesly nějaké nadávky?

Pokřiky na Traorého jsem nezaslechl, nevnímal jsem to. A ani na mě. Už jsem si na to zvykl. Je zbytečné to komentovat, je to jejich volba. Já to nevnímám a už je mi úplně jedno, co tam skandují.

Stále čekáte na první gól v Karviné. Tíží vás to?

Samozřejmě si přeju, ať je to co nejdříve, ale bohužel ty šance ani nepřicházejí. My si je pomalu ani nevytvoříme. Je to těžké. Uvidíme, snad třeba příští zápas.

Po příchodu trenéra Juraje Jarábka to vypadalo, že se zvedáte, ale nyní máte zase tři porážky v řadě. Je to problém?