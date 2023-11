Fotbal nám ukazuje škaredou tvář, smutnil trenér Karviné. Agresivita Bohemians mu přišla fantastická

Jak hodnotíte průběh zápasu?

Viděli jsme slušný fotbal v dobré kulise. Mělo to tempo, mělo to grády. Do zápasu jsme vstoupili slušně, škoda, že jsme se neprosadili z nějaké pološance. Bohemka hrozila hlavně ze standardek, měla jich dost. Po obdržené brance jsme se dostali do hry, ale chyběla tomu finální přihrávka, zakončení. Bohemka dobře bránila, stačila to vždy zblokovat nebo odvrátit. Musíme se prosadit kvalitnějšími centry do vápna. Porážka byla zasloužená.

Stejně jako proti Ostravě jste inkasovali na začátku druhého poločasu, čím si to vysvětlujete?

Nevím. Říkali jsme si, ať si dáme pozor a neinkasujeme. A dostali jsme rychlý gól. I když musím uznat, že Prekop to trefil krásně. Tohle se ve fotbale stává, teď nám spíše ukazuje spíše škaredou tvář.

Překvapil vás soupeř tím, že poprvé v sezoně použil čtyřčlennou defenzivní linii?

Připravovali jsme se na tři obránce, myslím, že takhle nastoupili prvně. Ale když jsme viděli sestavu, počítali jsme s tím, že můžou hrát ve čtyřech. Vyšlo jim to. Hráli jednoduše, přes nákopy a standardní situace. Na Bohemce se mi libí, že hraje fantasticky agresivně. Rozhodčí hru pouštěl, ale tak by to mělo být.

Karviné se v Ďolíčku nedaří, za posledních osm zápasů zde vstřelila jen jednu branku. Řešili jste tuhle nepříznivou bilanci?

Věděli jsme o tom. Myslím, že naposledy dal na Bohemce gól Wágner v roce 2017, Karviná tu prohrála 1:2. Já tady čtyři roky dozadu remizoval a od té doby se tu jen prohrávalo. Když nedáte venku gól, nemůžete pomýšlet na bod. Je pravda, že Bohemka Karviné nesedí. Jestli je to prostředím, nevím. Lukáš Budínský (odchovanec Bohemians působící v Karviné, pozn. red.) mi říkal, že budou hrát po té straně, kde je tribuna, že tam to hráče baví. A tak to bylo, první poločas hrozili po levé straně a po pravé se skoro nehrálo. Buďa tu něco odehrál, tak to má asi statisticky podložené.

Využil jste právě poznatky Budínského, případně dalšího exklokana Bederky, při přípravě na zápas?

Myslím, že jsme byli dobře nachystaní na způsob hry soupeře, i na všechny detaily. Jiný je samozřejmě taktický plán a realizace na hřišti. Ale kluky musím pochválit. Bojovali jsme, dřeli jsme, jen to chce víc kvality ve finální fázi. Tam se musíme zlepšit.

Prohrou jste zůstali zamotáni ve spodní šestce, kde se situace nyní velmi komplikovaná…