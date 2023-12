Domácký typ, ale už přišel čas. Havlík by hrál základ ve Spartě, Slavii i Plzni, říká expert

Jenže otázkou je, zda by dokázal opustit klub, se kterým zatím spojil celou svou profesionální fotbalovou kariéru. „Marek je takový domácký typ, potřebuje kolem sebe přátelské okolí. Ale buď v zimě, nebo nejpozději v létě by se měl přesunout. Jestli do klubu v Česku, nebo v zahraničí… Doba nastala, čas uzrál a sám Marek by se tomu tolik nebránil,“ odhaduje Levý, podle něhož by neměla být o nabídky nouze.