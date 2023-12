RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Pomáhá se silnějším týmům? Havlík měl být už dávno v reprezentaci

Slavia, Sparta i Plzeň zaslouží maximální uznání za to, jak reprezentují naši zemi na evropských kolbištích, je to super reklama a obecně tak posouvají český fotbal. Nemůžu se ale ubránit dojmu, že co se Fortuna ligy týče, jsou tyto mančafty zvýhodňovány. Měří se jim jiným metrem, což se mi nelíbí a nemělo by to tak být.

Slabší týmy mají vždycky proti top trojce o motivaci navíc, hrají na hranici svých možností, nemají co ztratit a dokážou se vybičovat k srdnatým výkonům. O to bolestivější pro ně potom je, když rozhodčí udělá chybu, která je srazí a ovlivní průběh zápasu. Mířím tím především na VAR, protože lidé, co ho obsluhují, by jednoduše chybovat neměli. Když jako tým zespodu tabulky prohráváte s jedním ze svatého tria, šance na obrat se rovná fantasmagorii.

Konkrétních příkladů najdeme hned několik v uplynulém víkendu. Začal bych gólem Jana Kuchty do sítě Jablonce. Na zápas Sparty se Severočechy jsem byl přímo ve studiu, celou situaci jsem viděl detailně, frame po framu, a dle mého názoru sparťanský útočník v ofsajdu, byť nepatrném, byl. Jenom dodám, že já bych klidně takovéto ofsajdy pouštěl, jenom by to tak muselo být pro všechny… Dalším příkladem je ruka budějovického kapitána Lukáše Havla v zápase s Plzní, vždyť v tom pádu nemohl nijak reagovat, kam si měl tu ruku podle sudího strčit. Komise rozhodčích penaltu potvrdila, prý ruka byla v nepřirozené poloze, no nevím, za mě je to taková penalta nepenalta… V Edenu to byla pro změnu penalta na Oscara, Liberijec si pro penaltu jednoznačně šel, neviděl jsem to tak jasně jako hlavní rozhodčí…

Minulý týden jsem psal o tom, že bychom právě těmto třem týmům měli vycházet vstříc, za tím si stojím, zvyšují nám renomé v Evropě, z čehož pak těží úplně všichni. Pojďme jim ale na ruku ve věcech, které přímo neovlivňují dění na pažitu. Na mysli mám odkládání/překládání určitých zápasů, termínovku, ochranu zdraví hráčů atd. Co se ale týče metru rozhodčího, ten by měl platit pro všechny stejně a bez výjimky. Ani jeden z těch klubů nemá zapotřebí, aby jim někdo pomáhal, silou a kvalitou kádru jsou od zbytku ligy odskočení, zápasy zvládají i tak, nikdo je zkrátka tlačit nemusí. Tak se chovejme tak, aby lidé ani nechytali jakákoliv podezření.

Havlík do repre

Smeknout musím před Markem Havlíkem, o víkendu se blýskl čtyřmi góly do sítě Bohemians a rázem je z něho nejlepší střelec ligy. Já jsem z toho kluka opravdu nadšený, hraje fantasticky, jediné, co mě u něho trochu mrzí, je absence hladu po ještě větším úspěchu, lepším klubu. Už několikrát jsem zmiňoval tu jeho domáckou povahu, má rád svůj klid, ví, na čem je. Když to budeme brát čistě fotbalově, za nějaký z top českých klubů už by měl dávno nastupovat, možná mohl být ještě dál. Pro mě osobně se řadí mezi nejlepší hráče ligy, vidím ho mezi třemi nejlepšími.

Marek je hodně vázaný na trenéra Martina Svědíka, pod jeho vedením neskutečně rozkvetl, zlepšil se, ten progres je znatelný. Věřím tomu, že kdyby se Svědík posunul na lepší adresu, první jméno, na které by ukázal, by byl právě Havlík. Hodně by v takovém případu záleželo, jestli bude chtít šikovný záložník vystoupit ze své komfortní zóny, protože o jeho fotbalových kvalitách se bavit nemusíme, čas na to ještě určitě má.

Kdyby dokázal udržet nastolený výkonnostní trend, tak by ho nominace na EURO v Německu neměla minout. Osobně si myslím, že v reprezentaci měl už dávno být. Při absenci Tondy Baráka je to typ fotbalisty, který nám ve výběru chybí. Oba jsou to plejeři s vysokou herní inteligencí, famózní levou nohou, takové tu opravdu nemáme. Navíc Mára může ještě pořád růst, pro repre je to určitě zajímavý hráč.

Po Havlíkově kanonádě jsem vzpomínal, jestli si vůbec vybavuji zápas, kde dal někdo z pozice záložníka čtyři branky, a bohužel jsem si jeden takový duel vybavil. Já osobně jsem byl jeho účastníkem, bylo to, ještě když jsem hrával v Turecku za Ankaragucu. Ve Fenerbahçe tehdy řádil Brazilec Alex (Alexsandro de Souza - pozn. redaktora), který se stal dvakrát nejlepším střelcem turecké ligy. Proti nám se prosadil čtyřikrát, hrál tu volnou, toulavou desítku, dostával se do hodně šancí a chladnokrevně je proměňoval. Pro mě, jako obránce, to bylo něco hrozného, šíleného, dokážu se vcítit do kluků z Bohemky.

Liberecký vzestup

Do Liberce zavítal Zlín a Ševci budou chtít na zápas rychle zapomenout. Byl jsem příjemně překvapený, na jak solidním terénu se zápas odehrál, ještě více mě zaskočily gólové hody, které se konaly. Slovan měl ze začátku sezony problém zvládat zápasy s papírově slabšími celky, favority dokázal potrápit, Plzeň dokonce porazil, ale proti týmům, které měl porážet, to nebylo ono. Podle mě k vysokému skóre dopomohl i herní styl, kterým se Zlín pod trenérem Bronislavem Červenkou prezentuje, už nejsou zalezlí vzadu a nečekají na smrt, to je sympatické. Zápas pod Ještědem se jim sice nepovedl, ale v nastolené cestě by měli určitě vytrvat.

Liberec postupně stoupá tabulkou vzhůru, stejně jako Slovácku se mu druhá polovina podzimu povedla, prý mají i ambice na top šestku, no uvidíme. Trenér Luboš Kozel je ve Slovanu už delší dobu, na mužstvu jdou vidět jasné herní principy, navíc umí výborně pracovat s mladými hráči, zlepšuje, posouvá je. Pracuje s hodně mladým týmem, ne tak jako Radoslav Kováč, ten v Pardubicích trénuje dorost, Kozel už má alespoň juniorku.

Sparta v klidu přehrála Jablonec, zaskvěl se Preciado

Sparta domácí zápas s Jabloncem opět rozhodla v prvním poločase, před vyprodanou Letnou dokáže takovéto zápasy s přehledem zvládat. Letenští opět vstoupili do zápasu s velkým zaujetím, je vidět, že zápas chtějí rozhodnout co nejdřív. Domácím pomohlo i to, že Jablonec odehrál ve středu náročné utkání s Teplicemi, hráči hostí měli málo času na regeneraci a bylo to znát, na takovou zátěž zkrátka nejsou zvyklí. Zápas to byl však odlišný od posledního domácího ligového proti Zlínu, tehdy už se druhý poločas pouze dohrával a čekalo se na konec. Tentokrát tomu bylo jinak, přispělo k tomu střídání Jovoviče o poločase, a především červená pro Vitíka, která byla jasná. Sparta se sice nemusela o výsledek obávat, ale Jablonec zlobil a vystrkoval růžky.

Angelo Preciado odehrál další skvělý zápas, navázal na výkon proti Betisu a v nedělním zápase zapsal 1+1. Na Letné měl sice pomalejší rozjezd, mohlo za to i cestování přes půlku světa na reprezentační zápasy, ale v posledních týdnech ukazuje, že Sparta nešlápla vedle. U něho stejně jako u dalších zahraničních posil, které přišly za Priskeho éry, jsem se nebál, že by to nemělo vyjít. Je vidět, že vliv dánského kouče i na tyto věci je silný, a to je jenom správně, má dobré oko.

Plzeň i Slavia bez komplikací

Plzeň už v týdnu odehrála skvělý zápas v Mladé Boleslavi, doma na výkon navázala a deklasovala České Budějovice. Viktoria během čtyř dní získala šest bodů a částečně odčinila několik zaváhání, která v poslední době měla. Utvrdila si třetí pozici, na kterou jednoznačně patří, a neměla by o ni přijít. Šanci tentokrát dostali i hráči širšího kádru a s bídnými Jihočechy si bez větších problémů poradili. Myslím si, že pozápasový rozhovor Tomáše Zápotočného je všeříkající, nemá cenu to jakkoliv dále komentovat.

Tým z města automobilů navázal na dobrý výkon proti Plzni i v Edenu. První poločas Středočeši skvěle napadali, nedávali domácím ani metr prostoru. Pro Slavii to byl složitější duel i z důvodu terénu, který ve Fortuna aréně opravdu není v ideální kondici, k čemuž nepřispívá ani současné počasí. Už minulý týden jsem psal o tom, jestli by nestálo za to podívat se na termínovou listinu, v podobném duchu mluvil po zápase i Jindřich Trpišovský.

Slavia nicméně prokázala svou kvalitu a na začátku druhého poločasu dvěma slepenými góly během čtyř minut zápas rozhodla. Bolka má tuhle sezonu extrémně silný mančaft, navíc vedený výborným trenérem. Márovi to přeju, fandím mu, skvěle fotbal vidí. Jakožto bývalý vynikající útočník chce hrát hodně útočný fotbal, a to i proti těm nejlepším, za to mu patří uznání.

Hradec sehrál ve středu dlouhou, namáhavou pohárovou bitvu se Slavií, únava se na něm projevila ale až v závěru zápasu, kdy Baník zvládl skóre otočit. Skoro nikdy nesázím, musím se ale přiznat, že když jsem viděl, jak Votrokům docházejí síly, tak jsem to dvakrát zkusil. Poprvé, za stavu 2:1, jsem dal, že následující branku vstřelí Ostrava, když to vyšlo, dal jsem na výhru Baníku a i to nakonec dopadlo. Na fotbalistech Hradce byla únava znatelná, navíc proti vám stojí extrémně rychlý Tanko, chytejte si ho.