Vrba začal v Baníku krutou prohrou. Tahle cesta k cíli, který máme, nevede, zlobil se

Naopak olomoucký Václav Jílek mohl úsměvy prodávat. „Je to velká euforie. To utkání jsme zvládli bravurně. Není to náhodná výhra, byli jsme velmi dobře nachystaní. Věděli jsme, odkud může přijít nebezpečí a kde můžeme my zahrozit. K tomu se přidaly vynikající výkony Chytila a Zorvana," hledal důvody vítězství Jílek.