Dostálek končí na lavičce Zbrojovky, nahradí ho Martin Hašek

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Slavia by měla zbystřit! Priskemu patří uznání, Čvančaru z lavičky vykázal správně

Venkovní ztráty Slavie neberou konce a fotbalová liga tak má nového lídra. Sparta aktuálně vede o dva body, ale teprve teď přijdou z pohledu první trojky zápasy pravdy. Do konce chybí včetně nadstavby devět kol, což může vynést až 27 bodů a jsem moc zvědav, jak tahle řežba dopadne. Do konce sezony si užijeme i tří derby Sparty se Slavií. Vzhledem k poslednímu nezdaru Slavie budou nejspíš za favorita pasováni Letenští. Bude to ale i bitva psychologická. A pozor, po otočce s Jabloncem, bych pořád neodepisoval ani Plzeň.