Dříč z Bohemians si prý Evropu utéct nenechá. Obdivuhodné, smeká expert

Dvaatřicetiletý rodák z Kladna se jen usměje tomu, zda by si dovedl představit, že bude válet v nejvyšší soutěži ještě za deset let. Folprecht už prvoligovou kairéru zabalil, ale téhle myšlence se usměje. „Kdybych měl Jindřiškovu výkonnost a zdraví, co on má, tak si to představit dovedu," prohlásí.