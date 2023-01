Etická komise vyšetřuje zápas, který řídil šéf rozhodčích

Fotbalová Fortuna liga má sice zimní pauzu, týmy i rozhodčí nabírají formu na jarní část. Podle informací Sport.cz to však mezi arbitry, kteří řídí profesionální soutěže vře. Jednou z věcí, o které se hodně diskutuje, je fakt, že Etická komise Fotbalové asociace České republiky rozšířila disciplinární řízení s klubem FK Dukla Praha a.s. a to pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu uvedeného v § 64 DŘ, jehož se mohl dopustit tím, že se pokusil prostřednictvím Michala Šrámka, výkonného ředitele pražského klubu, ovlivnit regulérnost utkání FK Dukla Praha – FC Zbrojovka Brno hraného dne 27. dubna 2018. Zápas totiž řídil Radek Příhoda, současný šéf Komise rozhodčích.

Chceme, aby VAR vstupoval do zápasu méně, uvedl šéf Komise rozhodčích Radek Příhoda v pořadu TIKI-TAKAVideo : O2 TV Sport

Článek Etická komise již s pražskou Duklou vede řízení, ale klub dostal šanci vyjádřit se i ke skutku, kvůli kterému je nyní řízení rozšiřováno. Následně má klub také právo zúčastnit se zasedání, které se uskuteční dne 27. ledna v sídle FAČR. Dukla toho podle všeho ráda využije. „Na dřívějším jednání Etické komise jsme přesvědčivě vyvrátili předchozí podezření a věříme, že tomu tak bude i tentokrát," napsal Sport.cz Jiří Doležel, tiskový mluvčí Dukly. „Já jsem v pohodě. Na tohle se spíš musíte zeptat šéfa etické komise pana Eisenreicha," reagoval Příhoda na dotaz Sport,cz, který se týkal prošetřovaného duelu. Šéf komise rozhodčích Radek Příhoda vystoupil v pořadu TIKI-TAKA na O2 TV SportVideo : O2 TV Sport Rozhodčí v minulých dnech údajně dostali anonymní mail, který popisuje současné dění mezi arbitry řídícími profesionální fotbalové soutěže v Česku. Zmíněný text, který má redakce Sport.cz k dispozici, rovněž reaguje na výše zmíněnou kauzu. „Když už jsme mezi sebou všichni tak transparentní, jak Radek svatosvatě hlásá, měli byste vědět, že 30.12.2022 bylo rozšířeno disciplinární řízení s Duklou Praha a to kvůli utkání ze dne 27.4.2018 Dukla vs Brno. Hádejte jednou kdo z rozhodčích tam mohl být??? Držím všem zúčastněným palce," uvádí se v mailu, který zjevně psal jeden ze sudích, který není šéfovi Komise rozhodčích nakloněn. Přímák s bývalým rozhodčím Petrem PetříkemVideo : Sport.cz „Já o žádném podobném mailu nic nevím, to mi ho nejdříve musíte poslat," uvedl šéf Komise rozhodčích s tím, že pokud jde o anonym, není to pro něj žádné téma. Nicméně podle informací Sport.cz zmíněnou zprávu Radek Příhoda s arbitry řešil. „Všechno, co v tom mailu je, je svatá pravda," potvrdil pro Sport.cz jeden z rozhodčích, který si ale nepřál být jmenován.