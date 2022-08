Euforii z druhé ligy jsme si přenesli do první, libuje si po výhře nad Boleslaví kouč Zbrojovky

Začali jsme celkem slušně. Trochu nás ovšem srazila inkasovaná branka po hostující standardce. Do pauzy už to pak nebylo z naší strany ono.

Je to tak. Jsme rádi, že se nám střídání povedla. Ovládli jsme střed pole a vytvořili si i víc šancí. Z toho pochopitelně vyplynulo mnohem víc střel na soupeřovu bránu. To všechno vyústilo v góly, které znamenaly obrat v zápase.

Ano. Ševčíkovi prospělo, že se po přestávce přesunul na kraj hřiště, kde měl víc prostoru. Vedoucím gólem na 2:1 parádně oslavil svoje dvacáté narozeniny. Řezňa se sice tentokrát do koncovky příliš nedostal, avšak mužstvu zase pomohl především vyhranými osobními souboji. Splnil opětovně svoji roli lídra. Už jen tím, že na sebe neustále váže dva protihráče, je pro nás nesmírně platný. Ševčíka s Řezníčkem zezadu velmi dobře podporují Souček a Texl. Na tříbodovém zisku se ale jednoznačně podílel celý tým.

Skvěle do mužstva zapadl. Jsem rád, že v kabině funguje jedna parta, netvoří se žádné skupinky. Všichni jedou na vlně euforie z minulé sezony, kterou jsme si přenesli z druhé ligy i do první. Filip Souček předvedl v utkání s Boleslaví na hřišti několik krásných věcí hlavně směrem do ofenzívy. Navíc vstřelil klíčový vyrovnávací gól.