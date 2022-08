Škoda že jsme do pauzy nepřidali druhý gól, lituje po prohře v Brně boleslavský kouč Hoftych

„Velká škoda, že jsme do pauzy nepřidali ještě druhý gól. Šance jsme na to měli, Suchý trefil tyčku," stýská si boleslavský kouč Pavel Hoftych. Lituje rychlého vyrovnání Brňanů krátce po změně stran. „Domácí dostalo do euforie. Podle mě se pak měla pískat jasná penalta za nedovolený zákrok na Škodu. Rozhodčí to bohužel viděli jinak. Místo toho jsme naopak inkasovali podruhé. Chtěli jsme se zápasem ještě něco udělat. Poslali jsme na hrot obránce Šimka, ale bohužel jsme si v útočné fázi počínali příliš komplikované. Třetí branku jsme v závěru inkasovali v době, kdy už jsme hráli vabank," mrzí trenéra porážka.

Připustil, že jeho mužstvu dělali značné problémy talentovaný brněnský záložník Ševčík a útočník Řezníček. „Ševčík je takový tanečník s míčem, Řezňa zase silovým typem fotbalisty," uvedl Hoftych na adresu hlavních opor Zbrojovky, jíž se povedl velký obrat. Právě s Jakubem Řezníčkem měl při jednom z přerušení hry u postranní čáry ostrou výměnu názorů. „Trochu jsme se pohecovali. Známe se dlouho, a tak jsme se malinko štengrovali. Kuba je velmi dobrý fotbalista, přeju mu, ať se mu v dalším průběhu sezony daří," usmívá se Hoftych.

Foto: Václav Šálek, ČTK Jakub Fulnek z Boleslavi a Musa Alli z Brna během souboje.Foto : Václav Šálek, ČTK

Při zmínce o dosavadní pouze dvoubodové bilanci mladoboleslavských fotbalistů po úvodních třech kolech nejvyšší soutěže však okamžitě zvážní. „Hráli jsme dvakrát venku, ale když bodů leží na trávníku devět, a my máme dva, tak je to pochopitelně málo," tvrdí.

Stoper středočeského týmu David Šimek uznal, že druhý poločas byl ze strany Boleslavi hodně nepodařený. „Brňané nás důsledně trestali za chyby. Byli po přestávce běhavější a soubojovější. Prosadili se přímočarou jednoduchou hrou," vadí mu. Štve ho zejména vyrovnávací gól Zbrojovky na 1:1. „Domácí rozehráli rychle standardku a my jsme zaspali. To by se nám stávat nemělo," má jasno.