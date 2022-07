Ewerton se vytáhl hattrickem. Fungovala souhra s Oscarem, Trpišovský chválil jeho intenzitu

Hned ve 2. minutě si Ewerton navedl míč ze strany do středu a pravačkou hezky obstřelil gólmana. Po přestávce oživili společně s Davidem Douděrou nedávnou spolupráci z Mladé Boleslavi. Douděra mu na další dvě branky nacentroval. Brazilský křídelník se nejprve pěkně položil do míče pravačkou, pár minut poté zakončoval rybičkou.

„Nejvíc jsem si užil první gól. Snažím se zasekávat si míč do středu a střílet. Mám hodně dobrou střelu, v Boleslavi jsem už pár podobných gólů dal. Tak se mi to líbí. I druhý gól stál za to, vlastně asi všechny tři. David Douděra mi skvěle asistoval. Mám radost," popisoval pětadvacetiletý křídelník po povedeném vystoupení proti Rapidu Bukurešť (7:1).