Pozadí přestupů Douděry a Ewertona do Slavie. Brazilce chtěl Krasnodar, Boleslav kvůli válce ani nejednala

Linka mezi Edenem a Mladou Boleslaví se v letním přestupním termínu opět rozžhavila. V zimě si Slavia do středočeského klubu sáhla pro krajního obránce či záložníka Davida Juráska a útočníka Daniela Filu, v červnu odtamtud přivedla dalšího krajního univerzála Davida Douděru a záložníka Ewertona. „S vedením Slavie jsou jednání vždy korektní," glosuje to David Trunda, jeden z nejvýše postavených mužů v boleslavském klubu.

Stejně jako v případě Juráska a Fily dali Trunda, boleslavský prezident Josef Dufek a trenér Středočechů Pavel Hoftych hodně na pocit samotných hráčů. Bavili se s nimi, zjišťovali, jak jsou nastavení, jestli si přestup přejí.

Foto: FK Mladá Boleslav Prezident FK Mladá Boleslav Josef Dufek (vlevo) a generální ředitel klubu David Trunda.Foto : FK Mladá Boleslav

„U Davida Douděry to bylo jednodušší. Zájem ze strany Slavie byl veliký, s Davidem jsme seděli a dohodli jsme se, že přestoupí. Měl fantastickou sezonu, cítili jsme z něj, že se chce zkusit posunout. Sám říkal, že je připraven přestoupit. My si také říkali, že kdy jindy by se měl posunout než po tak skvělé sezoně," ohlíží se Trunda.

Douděra vstřelil v uplynulém ligovém ročníku deset branek, osm z nich zaznamenal na jaře. Přidal také čtyři asistence. Čtyřiadvacetiletý expres všechny okolnosti důkladně zvažoval, už během jara popisoval pro Sport.cz, že případný transfer mu musí dávat smysl a že jen za tučnou výplatou se rozhodně nikam nepožene. Odchod Alexandra Baha, tudíž i uvolněné místo ve slávistickém kádru mu mohlo rozhodování usnadnit.

Prodej Ewertona byl komplikovanější. Už jen proto, že v boleslavských kancelářích neležela jen jedna konkrétní nabídka jako v případě Douděry. Na hravého Brazilce se sešly hned čtyři zajímavé nabídky. „Ze Slavie, Sparty, jednoho klubu z Kuvajtu a Krasnodaru," vypočítává Trunda.

Kvůli vojenské agresi Ruska na Ukrajině ale vedení Boleslavi zájem tamního klubu okamžitě ignorovalo. „Nabídka Krasnodaru byla veliká, v porovnání s ostatními byla nesrovnatelná pro hráče i pro klub. Ale vzhledem k tomu, že je válka na Ukrajině, jsme odmítli jakákoliv jednání. Ruský klub nám dokonce nabídl navýšení částky, ale i tak jsme řekli, že nebudeme jednat dál. To jsme oznámili i Ewertonovi," popisuje generální ředitel Středočechů.

Další rozdíl oproti Douděrovi? Brazilcův postoj se měnil. „Několikrát jsme s ním seděli. Před třemi měsíci nám sdělil, že chce zůstat. V tu chvíli jsme všechna jednání zastavili. Krátce před koncem soutěže nám pak řekl, že by se chtěl posunout dál. Uvědomoval si, jakou sezonu odehrál, a bral ji jako zlomovou pro svůj další rozvoj. Když nám tohle oznámil, začali jsme se se zájemci o něj potkávat," přibližuje Trunda.

Bah také neuměl všechno. Na čem musí pracovat Douděra? Řešíme v pořadu PŘÍMÁK.Video : Sport.cz

Ewerton vstřelil v poslední ligové sezoně jedenáct gólů, u šesti branek asistoval. Po skončení tréninkového cyklu, který boleslavští hráči po posledním zápase ještě podstupovali, odletěl na dovolenou do Brazílie, kde se i oženil. Měl čas přemýšlet a rozhodl se pro Slavii. „Pak už jsme vše směřovali k ní. Po jeho příletu jsme transfer někdy kolem půlnoci uzavřeli," doplňuje boleslavský funkcionář. Šikovný Jihoameričan měl navíc smlouvu už jen na rok a hrozilo by, že by příští léto odešel zadarmo.

Ambiciózní Středočeši tak přišli o dva stěžejní hráče. „Vím, že se to fanouškům nelíbí, ale v dnešní doba je nelehká. Jsme vděční, že s námi naši partneři pokračují, ať už jde o město, nebo Škodu Auto, ale pokles příjmů máme. Je důležité i některé hráče prodat," vysvětluje Trunda.

Foto: slavia.cz Novou posilou Slavie je univerzál David Douděra.Foto : slavia.cz

V zákulisí se mluví o tom, že za Ewertona má Boleslav od Slavie dostat okolo dvaceti milionů korun, za Douděru okolo třinácti milionů. „Sumy říkat nebudu, dohodli jsme se se všemi stranami, že je nebudeme komentovat. Nicméně ty částky nepřijdou hned, ale budou rozložené do více částí. Někdy jde třeba i o dvouleté období ve čtyřech splátkách," líčí Trunda.