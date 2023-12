Expert o rošádách v sestavě Sparty: Osm změn je moc

„Hráči mají určitě jiné nastavení. Proti Betisu šlo o Evropskou ligou, pak jedou do Pardubic a říkají si, že zápas proti týmu ze spodku tabulky určitě zvládnou. Jsou asi v hlavě připravení trochu jinak a pak je to znát. Fotbalista podobná utkání hraje tak, že se nemůže nic stát. Jenže najednou se Zlatohlávek nádherně trefí, bylo to 1:1 a už trenér začne něco cítit. Proto Priske reagoval střídáním. Během zápasu se nastavení tolik předělat nedá, musí přijít noví hráči, což se také stalo,“ popisuje Mareš, co se mohlo v neděli odehrávat.